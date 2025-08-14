Conectividad, Plan META y el Fondo de Emprendedores, los ejes del Ministerio de Turismo

En el marco del ciclo Diálogos.Gob, la ministra de Turismo y Deportes de Salta, Manuela Arancibia, hizo hincapié en la conectividad, el Plan META y el Fondo de Emprendedores como los ejes estratégicos de su gestión, anunciando una nueva infraestructura deportiva proyectada para el Parque Bicentenario.

La conectividad juega un rol importante en la gestión, ya que Salta se consolida como el hub más importante del norte argentino, contando con vuelos internacionales directos a Lima a través de Latam, Asunción con Paranair, San Pablo con Aerolíneas Argentinas y desde el 23 de septiembre a Panamá con Copa Airlines.

La última ruta conectará a Salta con más de 80 destinos internacionales en 32 países, incluyendo 16 ciudades de Estados Unidos sin pasar por Buenos Aires: “Es un trabajo de muchos años que hoy da frutos y que abre oportunidades al turismo y a la economía local”.

A esto sumó la ministra la gran conectividad interna que tiene Salta, ya que cuenta con rutas a Buenos Aires, Córdoba, Iguazú, Mendoza, Neuquén y Rosario, sumando 117 frecuencias semanales.

En el ámbito deportivo, puso en valor el Plan META, el cual busca democratizar el acceso al deporte y potenciar su impacto social, el cual cuenta con cuatro ejes: reacondicionamiento de clubes barriales; infraestructura para municipios; competencias como la Copa Güemes y el Torneo de los Barrios; y el acompañamiento a jóvenes con proyección deportiva.

Destacó el Fondo de Emprendedores Turísticos que otorga aportes no reembolsables de hasta $2 millones para emprendedores y $3 millones para municipios y personas jurídicas, impulsando proyectos sostenibles y con identidad local: “Es una política pública para transformar sueños en realidades productivas, generando empleo y desarrollo en toda la provincia”.

La ministra dio a conocer una primicia, ya que se impulsará la construcción de un nuevo complejo deportivo en el Parque Bicentenario con un playón multiuso, lo cual fue solicitado por el Gobernador para potenciar el deporte y la recreación en un espacio tan emblemático.

“Salta Resalta” ocupó un lugar importante en la charla, ya que se trata de la campaña de invierno que promociona a la provincia en mercados vecinos.

Dentro de los logros hizo mención especial a la elección de Salta como sede del test match internacional entre Los Pumas y Los Teros con la presencia de 13.500 espectadores; y la designación de Seclantás como representante argentino en el programa Best Tourism Village de ONU Turismo.

Adelantó que Salta será sede de la final nacional de los Juegos Evita de Adultos Mayores, que convocará a más de 1.300 competidores y sus familias generando movimiento turístico.

Hizo hincapié en el trabajo coordinado con el sector privado y con cada municipio: “Nuestro compromiso es seguir posicionando a Salta como un destino turístico de excelencia y un ejemplo de políticas deportivas inclusivas” finalizó.