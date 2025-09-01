La drástica decisión de Telefe con La Voz Argentina a semanas de la final: Bronca en los fans

La Voz Argentina está entrando en etapas decisivas. Las Batallas, Los Knockouts y Los Playoffs ya cumplieron su ciclo y ahora comenzaron los Shows en Vivo. Después de que el público eligiera a quiénes merecían seguir en la competencia, Telefe decidió hacer algunas modificaciones en las semanas previas a la gran final.

En medio de un momento emocionante, el ciclo se ve interrumpido nuevamente. Esta decisión del canal de las pelotas, generó cierto malestar entre los seguidores que esperan seguir de cerca la competencia.

Cerca de conocer al ganador de esta nueva edición, el reality conducido por Nico Occhiato no saldrá al aire y la gente deberá esperar para saber qué sucede con la competencia y cuál será el destino de sus participantes favoritos.

Por qué no dan La Voz Argentina este jueves

El programa, que se emite de domingo a viernes, cede su espacio para el encuentro entre la Selección Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, en el estadio Más Monumental.

El encuentro, que se disputa en el Monumental, se juega desde las 21 horas, coincidiendo con el horario habitual de del programa que conduce Nico Occhiato, por lo que en este caso no podrá salir al aire.

De esta manera, el reality se toma esta jornada de descanso, para regresar el viernes con nuevas presentaciones. Luego, el sábado, tampoco tendrá aire para retornar el domingo y dar inicio a la semana de programación.

Cuándo será la final de La Voz Argentina

Teniendo en cuenta las instancias que faltan disputarse, se especula con que La Voz Argentina tenga su gran final a fines de septiembre o principios de octubre. La fecha exacta se informará cuando se ajuste la grilla frente a las transmisiones deportivas, ya que el canal de las pelotas pasa los partidos de la Selección Argentina pero también algunos de la Copa Libertadores.