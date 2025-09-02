Con tu celular, podes indentificar billetes falsos ¿cómo?

Los celulares no sólo sirven para comunicarte, ahora se viralizó un hack de cómo utilizarlo para deterctar billetes falsos.

¿Cómo hacerlo? A continuación te detallamos el procedimiento:

El procedimiento más directo es abrir la cámara en modo macro y acercarla al billete. Las microimpresiones, relieves y texturas son detalles que suelen fallar en las copias truchas y que con un poco de zoom saltan a la vista.



También conviene encender la linterna y observar el billete a contraluz: ahí aparecen la marca de agua, el hilo de seguridad y las transparencias que son difíciles de reproducir con precisión.

Otro truco casero es comparar el billete físico con la imagen oficial publicada en la web del Banco Central. Basta con abrirla en la pantalla del celular y ponerla al lado. Así se detectan diferencias en el color, la tipografía o el tamaño de los símbolos. No lleva más de un par de minutos y evita quedar pagando con un papel falso.