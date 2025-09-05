Nelson Castro advirtió sobre la salud del presidente Javier Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

El periodista y médico Nelson Castro realizó un duro diagnóstico sobre la salud del presidente Javier Milei, al asegurar que tiene un "problema psíquico importante" que se manifiesta en "comportamientos ilógicos y patológicos" que afectan directamente su gestión y generan una "fragilidad" en el Gobierno.

Según supo Noticias Argentinas, durante su columna en Radio Rivadavia, Castro afirmó con contundencia: "Estamos frente a un presidente de la República, digo con toda responsabilidad, con un problema psíquico importante de comportamiento en cuanto a conducta".

El periodista argumentó que la negativa del Presidente a buscar acuerdos a pesar de gobernar en minoría es una muestra de estos comportamientos "ilógicos". Sostuvo que esta actitud tiene una consecuencia política directa: "Un gobierno que vive peleándose todo el tiempo y no tiene ninguna mayoría, es un gobierno con una fragilidad y una pérdida de poder político fenomenal".

Castro trazó un paralelismo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al señalar que "así como esto lo vivimos con Cristina, lo estamos viviendo hoy", y agregó que existe una "relación patológica entre el presidente de la República y su hermana" que también pesa en la gestión.

Finalmente, el conductor evocó la figura de Winston Churchill y las revelaciones que hizo su médico tras su muerte, para advertir sobre los riesgos de la situación actual y la posibilidad de que en el futuro la sociedad se pregunte: "¿en manos de quién estuvimos?". Aseguró que esta preocupación ya comienza a instalarse "en el mundo de los negocios y en el mundo de las finanzas". /NA