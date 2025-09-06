Boxeo Sudamericano en Salta: Botelli dejó su huella, se consagró doble campeón en una noche inolvidable

El boxeo de Salta vivió anoche una jornada histórica en el Centro Policial Sargento Suárez, donde se disputó la revancha por el doble título Sudamericano y Argentino entre dos púgiles de la provincia.

El gran campeón indiscutido, Nico Botelli, se midió con su retador Gabriel Cejas en un combate electrizante que quedará grabado en la memoria del deporte local. Con un desempeño sólido y el respaldo absoluto de los jueces, Botelli se impuso por decisión unánime y retuvo las dos coronas, que se quedaron en Salta para orgullo de toda la afición.

El festejo tuvo un momento único: el campeón compartió la gloria con sus pequeñas hijas, subiendo al ring para celebrar junto a él en una postal cargada de emoción que despertó la ovación del público. La doble consagración reafirma a Botelli como referente indiscutido del boxeo salteño y nacional.