¿El Lobo está?: Decomisan 529 kilos de marihuana en plena selva misionera

Un importante operativo antidroga se concretó en Misiones, donde personal de Gendarmería decomisó 529 kilos de marihuana tras realizar tareas de patrullaje en inmediaciones del Lago Urugua-í.

El procedimiento ocurrió ayer, cuando efectivos del Escuadrón 13 “Iguazú” recorrían un camino secundario de la Ruta Nacional N° 12, a tres kilómetros del Control Fijo Urugua-í. En ese momento observaron una camioneta que circulaba a gran velocidad sobre un camino terrado, aunque no lograron darle alcance.

Ante esta situación, unidades de la Fuerza desplegaron un rastrillaje en la zona y, con apoyo de un can detector de narcóticos, hallaron 30 bultos que contenían una sustancia vegetal. Por cuestiones de seguridad y debido al mal clima, los funcionarios trasladaron el procedimiento al Escuadrón, donde, ante testigos, realizaron el pesaje correspondiente: 529 kilos con 9 gramos de cannabis sativa.

En el caso intervienen el Juzgado y la Fiscalía Federal de Iguazú, que ordenaron las actuaciones de rigor.