Milagro pet-friendly: Presentan PetID una app para identificar y recuperar animales perdidos

Durante la multitudinaria celebración del Señor y la Virgen del Milagro, la tecnología se puso al servicio del cuidado animal con el lanzamiento de PetID, una aplicación gratuita desarrollada por un joven salteño. Esta innovadora herramienta permite crear un “DNI digital” para perros y gatos, con datos clave como nombre, raza, edad, foto del animal y contacto de sus dueños, lo que facilita su reencuentro en caso de extravío.

A través de una cuenta de Gmail, los usuarios generan un código QR único que puede imprimirse y colocarse en el collar del animal, agilizando su identificación en medio del bullicio festivo. El equipo creador explicó que PetID está pensada para aportar tranquilidad a las familias y proteger a quienes nos brindan amor incondicional, y por eso es totalmente gratuita, con la promesa de continuar mejorándola según las sugerencias de la comunidad.