Con 10600 efectivos, Salta prepara el mayor operativo de seguridad por el Milagro

El Ministerio de Seguridad y la Policía de Salta pusieron en marcha el operativo especial por la festividad del Señor y la Virgen del Milagro, que este año se anticipa con una concurrencia récord de fieles y peregrinos que llegarán desde distintos puntos de la provincia, el país e incluso desde el exterior.

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, comentó al móvil de CNN Radio Salta que cada año el número de peregrinos aumenta al igual que los fieles que concurren a la procesión, por lo que se reforzó el operativo de seguridad Milagro 2025.

Por su parte, el director gral. de Seguridad, Comisario Gral. Lic. Ríos, explicó que el trabajo se desplegará en tres etapas: la primera inició con la entronización de las imágenes y las visitas institucionales hasta los últimos días de agosto; la segunda etapa transcurre con las peregrinaciones y la llegada a la capital salteña; mientras que la tercera es el mismo día de la procesión del Milagro.

Avellaneda detalló que en total se destinarán 10.600 efectivos policiales distribuidos en las tres fases: “Todo este recurso humano se complementa con el patrullaje virtual a través de las cámaras de videovigilancia, lo que nos permite brindar un control integral en toda la provincia”, agregó.

Por su parte, el subjefe de Policía, Lic. Walter Toledo, precisó que en las primeras etapas participan aproximadamente 5.100 efectivos, que se encuentran desplegados en rutas, localidades y accesos: “Trabajamos en forma mancomunada con SAMEC, la Iglesia, Tránsito de la Municipalidad y otros organismos para darle al peregrino la seguridad en el trayecto y en el arribo a la capital”, afirmó.

El Comisario Gral. Lic. Ríos, destacó el compromiso del personal policial: “No tenemos hora de recargo, todas las tareas se realizan dentro del horario de servicio. Es una época en la que el personal redobla esfuerzos y lo hace en forma voluntaria, incluso hay efectivos que pidieron sumarse a las peregrinaciones desde los puntos distantes como Los Toldos, caminando junto a los fieles hasta la Catedral el 14 de septiembre. Lo viven como una devoción a los patronos del Milagro”, aseguró.

Además, Ríos subrayó que se trabaja de manera coordinada con diferentes áreas: “Desde ciberseguridad hasta investigaciones, que ya comenzaron con el relevamiento hotelero para identificar a quienes arriban a la ciudad, tanto peregrinos como posibles personas con fines ilícitos”.

“La gran concentración de fieles también atrae a los delincuentes, por eso reforzamos la prevención” advirtieron.

App “Soy Peregrino”

Como herramienta de apoyo recomiendan a los fieles descargar la aplicación “Soy Peregrino”, disponible en la página y redes sociales de la Policía de Salta, la cual es gratuita, no consume batería y permite monitorear en tiempo real a los fieles: “Ayer permitió asistir a un peregrino tucumano que se descompensó en bicicleta en Cafayate”, explicó Ríos.

Se prevé que entre el 8 y 9 de septiembre aumente significativamente el número de feligreses, por lo que se extremarán las medidas de seguridad. Si bien el año pasado se contabilizaron 365.000 peregrinos, este año esperan superar esa cifra.