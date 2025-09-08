El riesgo país supera los 1.100 puntos

Los activos argentinos vieron este lunes un desplome del mercado, es que la derrota electoral de LLA en la Provincia de Buenos Aires incrementó las dudas que tenía la city por el futuro económico de Javier Milei y Luis Caputo.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran fuertes pérdidas de hasta 22% en la apertura del mercado. La mayor baja corresponde a BBVA (-20,2%), Grupo Supervielle (18,4%), entre otros. En tanto, el Merval en pesos se hunde 12,7% a 1.743.141,980 puntos, mientras que en dólares cede 16,7% a 1.197,45 puntos. Como referencia, las acciones argentinas en la bolsa local acumulan caídas anuales de hasta 70%, mientras que los papeles que cotizan en Nueva York muestran retrocesos de hasta 71%, liderados por Globant S.A.

Por su parte, los bonos soberanos en dólares profundizan la tendencia negativa, arrancaron la jornada con bajas superiores al 15%. Posteriormente moderaron pero la sangría continuó: el Bonar 2038 lidera las pérdidas con un retroceso del 11,4%, seguido por el Bonar 2041, que cae 10,1%. También registran fuertes descensos el Bonar 2035 (-9,9%). De esta manera, el riesgo país medido por el J.P Morgan alcanza los 1.100 puntos básicos.

Por otro lado, el JP Morgan advirtió que el triunfo del peronismo en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires supone “una señal de que la prima de riesgo político podría extenderse en el tiempo” para la Argentina.