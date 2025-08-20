Adopción en Salta: "Todos quieren hasta 7 años"

Una historia de adopción que conmovió a toda Salta, durante el fin de semana fue la de dos hermanitos que pidieron ser adoptados juntos y ahí empezaba el desafío para todo el equipo que trabaja en el área y que saben lo dificil de este pedido se cumpla, más aún cuando la edad de los menores supera los 7 años.

Carmen Julia, Jueza de Familia de Tartagal, se mostró sensibilizada ante este caso en particular y destacó el trabajo que enfrenta un gran equipo. "Yo soy la cara visible, pero hay un trabajo muy fuerte de un equipo interdisciplinario de un Ministerio Público, donde hay una asesora, una fiscal, tengamos en cuenta que se trabaja con psicologos, asistentes sociales, y antes de ponerlos en primer contacto, se evaluá. Y sí, esta postulante reunía las condiciones para este grupo de hermanos y por eso ya tiene la guarda con fines de adopción".

La jueza además hizo hincapié en problemática que enfrentan cuando no pueden adoptar niños que superan una edad determinada y dio algunos números. "En nuestra provincia solamente existen 25 legajos, 25 personas que son mono parantenales o matrimonios inscriptos para adoptar, y todos quieren hasta 7 años con lo que por ahí es una dificultad y hay muchos chicos declarados en estado de adoptabilidad que no tienen en estos momentos la posibilidad de seleccionarse un legajo", finalizó por El Once TV.