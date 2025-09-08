Lali Espósito confirma su nuevo tema contra Javier Milei: "Para él y los que están ahí, payasos totales"

Lali Espósito viene de romperla con sus shows en Vélez en los que sorprendió con varias perlitas, y tras estrenar su nuevo tema "Payaso", rompió con toda las especulaciones y confirmó que se lo dedicó al presidente Javier Milei.

Fue durante una entrevista con LAM cuando la artista no tuvo inconvenientes en ratificar lo que se preveía. Pepe Ochoa le preguntó si el tema era un nuevo palo para el libertario y ella fue contundente.

"A todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales. Por su puesto, a él (por Milei) y a todos los que están ahí. Payasos totales, un chiste son", sentenció Lali para ganarse hasta la felicitación de Yanina Latorre.