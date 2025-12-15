A 10 años de los 43 gendarmes fallecidos: "Creo que esta sentencia no calmó ningún dolor"

Sociedad15/12/2025Mariangeles QuinterosMariangeles Quinteros
camion

A diez años de una de las tragedias más significativas en materia de siniestros viales en rutas argentinas como fue la muerte de 43 gendarmes a bordo de un colectivo de dicha fuerza en mal estado, la familia y la querella de todas las víctimas, incluido dos salteños miran con esperanza la anulación del juicio llevado a cabo el año 2024 y en el cual resultaron absueltos tres Jefes, a quienes consideran responsables y esperan un nuevo Juicio. 

InformateSalta buscó la palabra del doctor Nicolás Vedia, quien representó la Querella de los familiares de las víctimas y adelantó que, tras la sentencia en 2024 donde se absolvió a los tres jefes en mando: "Fue apelado, tanto la Fiscalía como la Querella apeló y la Cámara de Casación dictó la nulidad del juicio y que se lleve un nuevo juicio a cabo". 

Homenaje a Gendarmes caídos 06

No obstante esta posibilidad de sentar nuevamente en el banquillo a los tres jefes, el letrado explicó: "Esto tiene un paso procesal. Notificaron a las partes y ahora tengo entendido que la Defensa hizo uso del derecho y presentó un Recurso extraordinario. No está de acuerdo con lo que dictaminó la Cámara Casación, que se lleve a cabo un nuevo juicio, a los fines de determinar la responsabilidad penal de estos tres comandantes". 

Vedia opinó sobre la posibilidad de llevarse a cabo un nuevo Juicio de Debate que el mismo. "Tendría que llevarse a cabo en Salta Capital por la competencia y conformar un nuevo tribunal, si es Colegiado mejor, a los fines que tenga objetivamente y sea coherente la Justicia dictaminar una nueva sentencia. La mayoría de las pruebas se produjeron acá, intervino personal del CIF, policía, se encuentran en Salta y en Jujuy, creo que van a conformar el Tribunal con jueces de acá Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán". 

Recordó que entre las víctimas fatales se registraron dos salteños. Además agregó que más allá de los 43 fallecidos, en el micro viajaban 6 más que sobrevivieron pero tuvieron secuelas. 

gendarmeria2Juicio por los 43 gendarmes: “Es un caso especial de violencia institucional por omisión del Estado”

El hecho

Vedia, puntualizó sobre el episodio que: "Este hecho fue relevante a nivel Institucional, como es la Gendarmería Nacional, uno de los principales sosten de la Seguridad Pública, esto sucedió a raíz de una decisión precipitada de la Ministra, quien dispuso que el comando Superior que estaba a cargo en Santiago del Estero, Unidad 5, traslade a efectivos a Jujuy por problemas en Jujuy por Milagro Sala y el entonces gobernador Morales". 

Sin recaer en lo que ya se les venía informando semanalmente y post un viaje de varios kilómetros realizando previamente por el micro siniestrado, los Jefes dieron la orden de abordar y partir a Jujuy: "Los jefes de Unidad, Méndez, Bordón y otro jefe como también el señor Villasanti, llevaron a cabo esta medida sabiendo que no estaba en condiciones los neumáticos, carecían de RTVO" finalmente un neumáitico reventó y se produjo la tragedia. 

Puntualizó que durante el Juicio donde se absolvió a los jefes antes mencionados y se condenó a Villasanti, ya fallecido, se constató que tenían más de 50 millones de pesos y podrían haber cambiado los neumáticos o bien alquilado alguno en condiciones para el traslado seguro de los efectivos: "Toda esta situación se agrava durante el juicio con declaraciones e informes de peritos que dijeron que la cubiertas no estaban en condiciones". 

Sobre la Sentencia, Vedia opinó:  "Creo que esta sentencia no calmó ningún dolor del aparato a nivel Nacional, por eso creo que la gente a 10 años de este siniestro que se podría haber evitado. Gracias a la lucha de ella empezaron a hacer una acto en el lugar, el día que ocuurrió, están ahí de noche haciendo vigilia". 

Agregó por último, a través de InformateSalta: "Creo que ahora se reconoce a Gendarmería como institución y a sus miembros como héroes, porque han cumplido con su deber, arriesgando sus vidas en el proceso. Por eso, estas son cuestiones que tienen muchas aristas: mucho dolor y desazón, generados por la falta de seriedad, profesionalismo e, incluso, ineptitud por parte de Gendarmería Nacional."

