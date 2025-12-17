Hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía afuera del Congreso mientras se debate el Presupuesto 2026

Las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquete. Las autoridades señalaron que los protestantes involucrados están identificados con el movimiento antifascista.

En medio de una baja convocatoria en comparación a otras movilizaciones del año, las fuerzas de seguridad debieron bloquear el paso de manifestantes que intentaron superar las vallas ubicadas en Rivadavia y Callao mientras Diputados discutía el Presupuesto

Una nueva jornada de incidentes se registraron en inmediaciones del Congreso de la Nación, mientras en el recinto avanzaba el debate por el Presupuesto 2026. Cerca de las 16.30, un grupo reducido de manifestantes comenzó a concentrarse en las esquinas de Rivadavia y Callao, en un contexto de movilización con menor participación que otras convocatorias recientes.

La situación, en principio calma, cambió abruptamente cuando una de las vallas dispuestas por las fuerzas de seguridad se desplazó. Esto permitió que algunos asistentes intentaran acercarse al perímetro, generando la reacción inmediata de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, que se desplegaron para aplicar el protocolo antipiquete.

Entre los manifestantes, una mujer fue identificada por portar una pistola de agua cargada con pintura roja, desde la cual apuntaba hacia los efectivos de seguridad apostados contra las vallas.

Esta escena se sumó al despliegue de fuerzas que buscaban restablecer el control del vallado y evitar mayores incidentes en una jornada ya marcada por la expectativa y la presencia de sectores opositores y organizaciones sociales.

Gendarmería utilizó un camión hidrante para dispersar a manifestantes afuera del Congreso durante el debate del Presupuesto 2026 en Diputados (Foto: Silvana Safenreiter)

Otros manifestantes, protegidos con máscaras y antiparras para evitar los efectos de los gases, iniciaron el derribo de fenólicos y la remoción de barreras, buscando abrirse paso. Las autoridades señalaron que entre 10 y 15 personas protagonizaron los actos más agresivos, que incluyeron el retiro de cuatro vallas, según indicaron fuentes policiales.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, señaló: “Un puñado de violentos identificados como Club Antifascista, ya denunciados por el Ministerio, derrumbaron el vallado y atacaron a las Fuerzas. Y como dice la doctrina de Seguridad y Orden: la manifestación debe ser pacífica. Si hay violencia, las Fuerzas actuarán. El protocolo está vigente”.

En esa línea, Patricia Bullrich señaló: “Grupos violentos, entre ellos el movimiento Antifa, convocan a la marcha de hoy para atacar y lo dicen con claridad: ‘vamos a pegarle a la policía’. No son manifestantes. Son violentos con antecedentes de atentados y terrorismo que vienen con esa consigna. No solo vamos a aplicar el protocolo, los vamos a desenmascarar. Vamos a actuar como tiene que actuar cualquier Estado que protege a su gente de quienes vienen a destruir la paz social que los argentinos estamos construyendo día a día”

Según pudo saber este medio, el grupo de personas está identificado como Club Unido Antifascista. Si bien todavía están todos identificados, las autoridades avanzan para dar con sus identidades.

No pasó inadvertida la declaración de una de las manifestantes, quien en diálogo con un móvil de televisión, remarcó la postura del grupo al indicar: “Estamos sobre la vereda ejerciendo el derecho a la protesta. Mientras reprimen, los jubilados no comen”.

Las fuerzas de seguridad, por su parte, respondieron con nuevas estrategias de contención. Bomberos de la Policía Federal entraron en acción utilizando una manguera para intentar alejar a quienes seguían en la zona de los vallados, poco antes de que la policía levante nuevamente las barreras que habían sido removidas por los manifestantes.

En ese contexto, el protocolo antipiquetes fue activado de forma inmediata. El objetivo: disuadir el avance de los manifestantes y restaurar las medidas de seguridad. Mientras tanto, se utilizó un camión hidrante para dispersar al grupo que, pese a la baja cantidad de asistentes, mostraba determinación. El vallado fue reinstalado rápidamente por las fuerzas de seguridad, aunque la tensión se mantuvo en la zona.

Mientras tanto, dentro del Congreso, la Cámara de Diputados daba comienzo a la discusión del Presupuesto 2026. El debate arrancó poco antes del horario límite, tras conseguir La Libertad Avanza el quórum necesario con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales aliados.

La sesión, presidida por Martín Menem, se anunciaba extensa, con intervenciones de diputados oficialistas y de la oposición, quienes señalaron sus objeciones sobre cuestiones como el financiamiento universitario y la cobertura en discapacidad.

La decisión de votar el presupuesto por capítulos en lugar de artículo por artículo también motivó reclamos entre los legisladores y marcó el tono polémico de la jornada parlamentaria.

Las fuerzas políticas continuaban cruzando posiciones sobre el ajuste previsto en la iniciativa y sus efectos en distintos sectores sociales, mientras afuera la seguridad controlaba el perímetro y dispersaba las acciones de quienes buscaban manifestarse contra el proyecto.

Fuente Infobae (Foto Tensión afuera del Congreso durante el debate del Presupuesto 2026 en Diputados (Foto: Silvana Safenreiter)