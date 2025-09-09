Con los peregrinos en camino, kinesiólogos del Milagro piden donaciones para atenderlos

Kinesiologos del Milagro una vez más aunan esfuerzos para poder dar asistencia como lo hacen desde hace años a todos los Peregrinos que llegan agotados, con llagas en sus pies de tantos días de caminata bajo las inclemencias climáticas, según sea el lugar de partida de los devotos.

Desde la organizacíon, Liliana Pastor, Presidenta de la Asociación de Kinesiólogos, destacó la colaboración permanente de los colegas, estudiantes de la carrera de Kinesiología de Salta y los pacientes que son tan generosos. "Estamos re contentos porque todo va surgiendo y podemos brindar este servicio y este año muy especial porque recordamos a David Corimayo, que este año no lo tenemos más y está presente en nuestros corazones".

Con 18 puestos de asistencia, los Kinesiologos del Milagro, piden a la comunidad en general la donación de los siguientes productos:

Alcohol

Servilletas

Elementos de curación, desinfección tales como yodo povidona, gazas, vendas, cintas

Guantes

Curitas

Toallitas femeninas con alas

Vendas

Plantillas

Calzados en buen estado y limpios

Pastor, resaltó la necesidad de vendas ya que: "Son muy importantes porque hay peregrinos que se esguinzan, también los guantes por la necesidad de tener todo escéptico".

Por último la mujer resaltó: "Me enorgullece decir que los salteños son solidarios, que todos estamos vibrando en la misma frecuencia del agradecimiento, de ayudar al otro y pasar bien El Milagro, especialmente con un año tan difícil como ha sido".

A quienes quieran acercar donaciones a este grupo de profesionales que ve por la salud de los peregrinos, puede hacerlo acercándose a Las Heras 44, entre calle España y Caseros desde las 8 de la mañana hasta las 16. También en el Colegio de Kinesiólogos en calle 12 de Octubre 801 entre las 8 y las 14 horas. O si estás haciendo algún tratamiento de fisioterapia, preguntar en el consultorio si están en el grupo de Kinesiologos para dejar ahí también las donaciones.