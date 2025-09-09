Feria del Milagro: Estos son los servicios municipales que estarán presentes

Se viene la tradicional Feria del Milagro, que comenzará el jueves 11 y allí las personas podrán encontrar una gran variedad de productos y diferentes atractivos, aunque no será lo único, ya que los ciudadanos podrán gozar de la atención de distintos servicios municipales.

Se trata del Móvil de Licencias y del Móvil Odontológico de la Municipalidad de Salta, que se ubicarán en el Pje Beltrán y San Martín, en la plaza E. También habrá enfermeros y podólogos para atender a quienes lo necesiten, quines brindarán servicio los días 11,12, 13 y 14 de 17 a 21 horas.

El Móvil de Licencias estará disponible el sábado, domingo y lunes de 12 a 22 hs. Cabe aclarar que, para realizar los trámites, las personas deben presentarse con su DNI, que debe tener domicilio en Capital, y con la Licencia anterior si se trata de renovación.

Además se podrá:

Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral

Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y audición y psicológicos, por los médicos quienes llenarán el formulario

Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite)

En este contexto, Napoleón Gambetta, subsecretario de Modernización y Gestión Operativa. sostuvo: "Buscamos que quienes visiten la feria también aprovechen y hagan su trámite. Tratamos de dar todas las soluciones para que sea rápido y fácil. Esperamos a todos para recibirlos y asesorarlos de la mejor manera".