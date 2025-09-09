Argentina jugó mal y perdió ante Ecuador

Argentina no encontró el rumbo en Guayaquil y se llevó una dolorosa derrota 1-0 frente a Ecuador en el marco de la 18º y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El autor de la única conquista fue Enner Valencia, que hizo valer el llamado del VAR para chequear una falta dentro del área de Nicolás Tagliafico, y con un disparo certero al medio logró la victoria de “La Tri”. Nicolás Otamendi fue expulsado en el primer tiempo tras una infracción como “último hombre” algo que es penado en el reglamento como roja directa. En el complemento, por doble amarilla, fue el caso para Moisés Caicedo en el local

De esta manera, Argentina concluyó la etapa de Eliminatorias con 38 puntos, producto de 12 victorias, dos empates y cuatro derrotas. En el caso de Ecuador, cerró detrás con 29, tras llegar a ocho triunfos, ocho empates y dos traspiés. Con este resultado, quedó ratificado que Argentina, tras un largo proceso, perderá el primer puesto en el ranking FIFA. De todas formas, tras ser campeón y estar muy bien ubicada, se asegurará ser cabeza de serie en el sorteo a comienzos de diciembre en Estados Unidos. Las incidencias del partido

En los primeros cinco minutos del partido, Argentina tiene el balón y busca aprovechar los espacios que deja en la defensa "La Tri". A los siete minutos, llegó la primera chance clara del equipo anfitrión. Un mal despeje de la zaga central dejó mano a mano a uno de los atacantes, pero el Dibu Martínez logró contener el peligro. A la jugada siguiente, Lautaro Martínez fue amonestado. Enner Valencia tuvo una chance clara de abrir el marcador nuevamente con su centrodelantero, pero el remate fue tapado por Nicolás Otamendi.

A los 23 minutos, volvió a aparecer un centro venenoso de Rodrigo de Paul, que el lateral derecho despejó al córner.

A los 25 minutos, Gonzalo Plata se ganó la tarjeta amarilla por una fuerte infracción en mitad de cancha contra Leandro Paredes. El futbolista que pertenece a Boca estuvo tirado en el suelo un par de minutos y recibió asistencia médica.

A los 31 minutos, un pelotazo largo a espalda de la zaga defensiva tomó por sorpresa a la Albiceleste. Valencia ganó por fuerza ante Balerdi y se iba directo al mano a mano con el Dibu, pero Nicolás Otamendi lo derribó. Por tal infracción, a escasos metros del área, fue expulsado por el árbitro.

¡ROJA PARA OTAMENDI, EN SU ÚLTIMO PARTIDO POR ELIMINATORIAS!

Por esta infracción cerca del área, el hoy capitán de la Selección se va expulsado y Argentina se queda con diez jugadores. pic.twitter.com/7JOEvo4x0n

— TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2025

En el cierre del primer tiempo, Ángelo Preciado recibió la tarjeta amarilla por una dura infracción.

En la última jugada, chocaron Tagliafico y un futbolista ecuatoriano. El VAR llamó al árbitro Wilmar Roldán sancionó penal por falta dentro del área. Enner Valencia se hizo cargo de la pena máxima, pateó al medio y venció al Dibu para poner 1-0 a Ecuador. GOL DE ECUADOR. Enner Valencia mete el 1-0 ante Argentina de penal, a los 57 minutos del primer tiempo pic.twitter.com/BVChRnHixL

— TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2025