Argentina jugó mal y perdió ante Ecuador

Deportes09/09/2025
argentina

A los 23 minutos, volvió a aparecer un centro venenoso de Rodrigo de Paul, que el lateral derecho despejó al córner.

A los 25 minutos, Gonzalo Plata se ganó la tarjeta amarilla por una fuerte infracción en mitad de cancha contra Leandro Paredes. El futbolista que pertenece a Boca estuvo tirado en el suelo un par de minutos y recibió asistencia médica.

A los 31 minutos, un pelotazo largo a espalda de la zaga defensiva tomó por sorpresa a la Albiceleste. Valencia ganó por fuerza ante Balerdi y se iba directo al mano a mano con el Dibu, pero Nicolás Otamendi lo derribó. Por tal infracción, a escasos metros del área, fue expulsado por el árbitro.

¡ROJA PARA OTAMENDI, EN SU ÚLTIMO PARTIDO POR ELIMINATORIAS!
Por esta infracción cerca del área, el hoy capitán de la Selección se va expulsado y Argentina se queda con diez jugadores. pic.twitter.com/7JOEvo4x0n

