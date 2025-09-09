La reacción de Wanda cuando supo que Icardi se borró los tatuajes que tenía en su honor

Ni bien Mauro Icardi compartió en sus redes que decidió remover los tatuajes alusivos a Wanda Nara que tenía en el brazo, ella no dudó en reaccionar en sus redes a través de un provocador posteo.

La mediática publicó, casi al mismo tiempo que su exesposo en redes, una foto en la que aparece a bordo de un auto y con una media sonrisa que no parecía distinguirse de otras similares. El detalle que no pasó desapercibido fue la canción que usó para musicalizar su posteo: la muy conocida canción de Shakira, “Loba”.

Mauro Icardi se tatuó un lobo en su brazo y Wanda Nara reaccionó con un provocador posteo. (Foto: Instagram / mauroicardi, wanda_nara)

Esta decisión, obviamente, recuerda al diseño que el futbolista escogió para cubrir el nombre y el rostro de Nara: un lobo enmarcado en un ambiente boscoso, con muchas vetas y siluetas en color negro que sirvió para tapar el nombre y el retrato de la mediática.

Mauro Icardi y su tatuaje en honor a los tres varones de Wanda Nara en el mismo brazo. (Foto: Instagram / mauroicardi)

Hasta el momento, todo parece indicar que la intención del delantero de Galatasaray era simplemente desaparecer cualquier trazo alusivo a su expareja. En cambio, en redes varias opiniones apuntan a que aún conserva los nombres de los hijos varones de Nara, Valentino, Constantino y Benedicto, cuyos nombres se encuentran en la parte superior del mismo brazo izquierdo.

Mauro Icardi tapó los tatuajes que tenía en honor a Wanda Nara y eligió un diseño muy particular: la foto

En los últimos meses, Mauro Icardi borró varias publicaciones con Wanda Nara en sus redes, y no ocultó que pretendía hacer lo mismo con algunos de los tatuajes que se realizó en honor a ella.

Fiel a su promesa, el futbolista cumplió y se quitó el retrato de la empresaria y su nombre del antebrazo izquierdo.

Mauro Icardi compartió las fotos de su nuevo covering para tapar los tatuajes de Wanda Nara. (Foto: Instagram / mauroicardi)

Este martes, el delantero del Galatasaray compartió en sus publicaciones el proceso de covering (tapar un tatuaje con otro). Para eso escogió el diseño de un lobo bordeado por una escena boscosa con predominancia del color negro. Además, decidió retocar la imagen religiosa que ya tenía en su mano para armonizar todo en una misma sesión.

Como era de esperarse, las redes reaccionaron en consecuencia. Para algunos internautas, no cobró protagonismo la complejidad del trabajo en piel, sino las implicaciones sentimentales de este cambio radical.

El antes de los tatuajes de Mauro Icardi: el retrato y el nombre de Wanda Nara en su brazo izquierdo. (Foto: Instagram / mauroicardi)

“Me preguntó cuántas veces le habrá insistido la China para que se lo tape”, “¿Y si probás divorciándote campeón?“, “Ahora falta que la olvides y listo”, “¿Para cuando te tatúas al Johnny Depp?, ”Haceme un tatuaje así como que ya la superé“, "Hagas lo que hagas, la cara de ella queda bajo tu piel para toda la vida“, fueron algunos de los hirientes comentarios que recibió el último posteo del deportista. /TN