La asaltaron, la "manosearon" y ahora fueron condenados

Dos hombres fueron condenados por la justicia de Orán después de robarle el celular a una mujer en plena vía pública y someterla a tocamientos que vulneraron su integridad sexual, recibiendo uno de ellos recibió una pena de 3 años y 2 meses de prisión efectiva, mientras que su cómplice fue condenado a 3 años de prisión condicional.

¿Cuáles son los detalles? El hecho ocurrió el pasado 10 de agosto en el barrio Patrón Costas de la ciudad norteña. La víctima, que se retiraba de una fiesta en su motocicleta, fue interceptada por los dos acusados, quienes la amenazaron con un arma de fuego para robarle su teléfono celular.

Luego de amenazarla y, una vez que le quitaron el celular, uno de los delincuentes aprovechó la situación para realizarle a la mujer tocamientos impúdicos, en un acto que se sumó al robo para vulnerar su integridad sexual, según detalló el sitio Fiscales Penales.

Posteriormente el caso llegó a la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu) del Plan Piloto de Oralidad donde la fiscal penal Daniela Murúa, con la colaboración del auxiliar fiscal Rodrigo Guerra, representó al Ministerio Público Fiscal, sentando al banquillo a lLos imputados, Francisco Ezequiel Costilla de 19 años y Javier Leonardo Martínez de 29 años, quienes admitieron su culpabilidad.

Tras recibir la confesión y con el acuerdo de las partes, el juez de Garantías 1, Francisco Oyarzú, condenó a Costilla como autor de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego y abuso sexual simple en concurso real. Dada su condena previa, recibió una pena de 3 años y 2 meses de prisión efectiva. Por su parte, Martínez, imputado como coautor del robo, fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional, con el cumplimiento de reglas de conducta.

Uno de los acusados, aprovechando esta situación, le realizó tocamientos impúdicos a la damnificada.