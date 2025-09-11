Abusaba de su hijastra de 10 años, un cambio de conducta alertó a la madre

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió al Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa contra un hombre de 33 años, imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y por ser cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente, continuado.

La intervención de la UDIS inició con la denuncia de la madre de una niña de 10 años, quien manifestó que su pareja había abusado sexualmente de la menor de edad.

La mujer manifestó que percibió una alteración en el ritmo habitual del desarrollo de la niña, por lo que le preguntó si alguien había vulnerado su integridad sexual. Respondió que su padrastro.

La Fiscalía ordenó distintas medidas a fin de investigar lo denunciado. Reunidas las pruebas necesarias, imputó al hombre y requirió que sea juzgado.