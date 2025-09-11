Homenaje a David Corimayo: "Tu camino no termina aquí, sigues presente en cada peregrino"

En mayo de 2025, David Cormiayo, querido kinesiologo de Cachi y parte del grupo de Kinesiologos de los Peregrinos, encontró la muerte tras una brutal golpiza en su pueblo natal.

Desde su partida, familiares, amigos y colegas, mostraron su profundo dolor, pero también destacaron la persona que era en vida. Debemos también recordar que también el joven, ya fallecido, donó sus orgános y entre todas las personas que pudo salvar, estaba un vecino de Cachi.

Una persona bondadosa, empática y llena de alegría para dar. En estas fechas, donde Salta se viste de Milagro, sus colegas hicieron un sentido homenaje para el profesional que prestaba año tras año, asistencia a los peregrinos y otras tantas fue parte de ellos.

Con canción propia, decidieron hacer público un video para homenajear a David a través de su cuenta oficial Kinesiologos del Milagro. Allí destacan su trabajo y su entrega, entre otras bondades del joven.