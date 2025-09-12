Conflicto con anestesiólogos: “Estamos viendo la parte legal para rescindir el contrato", dijo Salomón

El conflicto de los anestesiólogos en los hospitales públicos de Salta sigue generando alarma. En este contexto, el gerente del hospital San Bernardo, Pablo Salomón, sostuvo que el panorama es cada vez más delicado y que podría derivar en una reestructuración del servicio.

“La situación es crítica, estuve hablando con el gerente del Materno Infantil y es preocupante. Anestesia debe replantearse seriamente la vocación del servicio, el contrato que tenemos con ellos no lo podemos mantener”, expresó en diálogo con Multivisión Federal.

Actualmente, los anestesistas trabajan bajo un esquema de pagos por módulos de 6 horas de trabajo por quirófano, además de sus 30 horas de servicio regular. Según detalló Salomón, cada módulo representa alrededor de 800 mil pesos, un costo que ya no puede ser absorbido por el presupuesto hospitalario.

“Estamos viendo la parte legal para rescindir el contrato. Vamos a reestructurar y disminuir la cantidad de anestesiólogos dentro de las guardias, vamos a redistribuir esas horas, pero hay montos que lamentablemente no podemos seguir pagando”, indicó.

El gerente reconoció además que el número de especialistas es reducido y que, pese a la alta remuneración, la cobertura resulta insuficiente: “Son pocos los anestesiólogos que tenemos y ellos son remunerados con la categoría médico. Ya no nos puede cubrir el presupuesto”, advirtió.

“Tendremos que apelar a la buena voluntad de la Asociación de Anestesiólogos”