Cirugías reprogramadas y guardias al límite: "No hay anestesistas que cubran ciertos espacios"

El Hospital Público Materno Infantil confirmó que deberá reprogramar un número significativo de cirugías en pediatría y adultos a raíz de la falta de anestesiólogos, una situación que también impacta en el hospital San Bernardo y que refleja la crisis del sistema sanitario.

El gerente del Materno Infantil, Esteban Rusinek, explicó que el problema fue advertido por el propio equipo de anestesia:“El equipo anestesista del hospital me comunicó el lunes que no tenían profesionales para la guardia. Ellos vienen planteando que son muy pocos y no hay anestesistas que cubran ese espacio”.

Ante este panorama, la alternativa fue suspender la guardia y redistribuir las horas de los profesionales para garantizar al menos la cobertura diaria en anestesia. “Ahora tenemos capacidad para realizar alrededor de 14 cirugías”, indicó Rusinek.

La situación afecta especialmente a pacientes del interior provincial, con quienes el hospital intenta mantener comunicación directa para confirmar si pueden o no ser operados en los próximos días. “Con los pacientes del interior estamos tratando de comunicarnos para confirmarles que vengan o no, en caso de que puedan ser operados”, señaló.

El directivo reconoció además que la infraestructura es limitada y que el problema de fondo radica en el bajo número de anestesistas disponibles, lo que genera sobrecarga de trabajo.

“Me parece que el número de anestesistas preocupa"

"Ellos plantean que son pocos, trabajan mucho y están cansados de hacer guardias. Los sueldos de ellos rondan entre 4 y 5 millones en el hospital”, agregó.

Rusinek sostuvo que será necesario abrir un espacio de diálogo con los profesionales para encontrar una salida a la escasez y garantizar la continuidad de las prácticas quirúrgicas. “Tenemos que tratar de juntarnos con el equipo de anestesistas y buscar la forma de que no haya escasez”, concluyó.