El último posteo de Thiago Medina antes del accidente en moto: “Gracias por el regalo”

El ex “Gran Hermano” había compartido en sus historias el obsequio que le enviaron de una joyería.

Thiago Medina está internado en el Hospital Luciano y Mariano de la Vega de Moreno luego de haber sufrido un accidente en moto. Horas antes del hecho, que ocurrió el viernes a la noche en la Ruta 7, el exparticipante de Gran Hermano había compartido una foto del regalo que le enviaron de una joyería.

En sus historias de Instagram, el influencer publicó la foto de una cajita de cartón con un moño rojo y un tierno mensaje. “Hola ¡Llegué! Para Thiago de GH. De la joyería la casa de enchapados 18K. Espero que te gusten las cosas que te mando con mucho cariño“, dice la carta incluida en el obsequio.

“Gracias por el regalo”, escribió Thiago sobre la imagen. Acompañó el mensaje con el arroba de la marca y dos emojis: el de una carita con el signo pesos en los ojos y el de un trébol de cuatro hojas.

El regalo que recibió Thiago Medina antes del accidente.

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina

Ingresó a nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), tras sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno.

El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado.

Daniela Celis habló de la salud de Thiago Medina.

Las autoridades hospitalarias y los servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica. /TN