Thiago Medina de "Gran Hermano" sufrió un fuerte accidente en moto y hay preocupación por su salud

Thiago Medina sufrió un fuerte accidente automovilístico, que tiene a todos sus seres queridos muy preocupados por su salud.

“Tuvo un accidente terrible Thiago Media, el exparticipante de ‘GH’, también conocido por ser ex de ‘Pestañela’ y el hermano de ‘Camilota’. Fue un accidente automovilístico y está internado en un hospital de Morena con pronóstico reservado”, informó Ángel De Brito.

En tanto, Daniela Celis expresó: “Lo único que pido es cadena de oración entre todos”.