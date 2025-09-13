Peregrino de Rosario de la Frontera se descompensó camino al Milagro y permanece internado en Salta

La fe y el sacrificio de los peregrinos que llegan a Salta para honrar al Señor y la Virgen del Milagro se tiñeron de preocupación en las últimas horas. Walter Albornoz, un hombre de 61 años oriundo de Rosario de la Frontera, sufrió una descompensación durante su caminata hacia la capital y debió ser trasladado de urgencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:59, cuando personal del Servicio de Emergencias lo asistió y dispuso su derivación inmediata al Sanatorio IMAC, por la necesidad de mayor complejidad. Allí quedó internado con diagnóstico de ACV isquémico y bajo estudios complementarios, coordinados por el equipo médico.

La noticia generó hondo pesar entre los compañeros de ruta y la comunidad peregrina, que de inmediato se unió en oración por la salud de Walter. En redes sociales, familiares y devotos multiplicaron mensajes de apoyo y pedidos de fuerza espiritual: “Rezaremos por vos, Walter”.

En medio de la multitud de fieles que cada año renueva su pacto de fe, la historia de Albornoz refleja también la entrega y el sacrificio de quienes recorren cientos de kilómetros guiados por la devoción al Milagro.