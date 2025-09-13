Milagro 2025: 200 peregrinaciones y 100 mil fieles bajo un megaoperativo de seguridad

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Policía de Salta y la Subsecretaría de Defensa Civil, realiza una amplia cobertura de seguridad en las distintas jurisdicciones de la provincia en el marco del Operativo de Seguridad Milagro 2025.

Diferentes áreas de la Policía de Salta trabajan en el acompañamiento y asistencia a las más de 80 peregrinaciones provenientes de distintas localidades, provincias que se desplazan a pie, en bicicleta y a caballo hacia la Catedral Basílica. Hasta el domingo por la noche se prevé la llegada de 200 peregrinaciones y alrededor de 100 mil personas.

El seguimiento de los grupos de miles de fieles se realiza desde el Centro de Monitoreo del Peregrino en Jefatura Policial. Cuenta con el patrullaje virtual de más de 170 cámaras de seguridad de la provincia en trayectos de los recorridos en las distintas jurisdicciones y la geolocalización en tiempo real mediante un aplicativo móvil.

En tanto, la Subsecretaría de Defensa Civil trabajó en la logística de los nodos de asistencia en El Maray en Chicoana, Puente Morales sobre la ruta nacional 68 en Cafayate, Santa Rosa de Tastil en Campo Quijano, en el dique La Ciénaga en El Carmen, Jujuy. En tanto hoy se instalará el último nodo en Cobos.

Cabe destacar durante la Novena y el Triduo del Milagro se reforzó la presencia policial en la parte externa de la Catedral Basílica, en el micro y macrocentro, corredores comerciales, bancarios, hoteleros, con personal policial de áreas preventivas, investigativas a fin de prevenir la comisión de delitos o contravenciones.