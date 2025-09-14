Salta llena de fe y pet friendly: Ya funciona la app creada por jóvenes para reunir mascotas perdidas

La creatividad y el compromiso social de los jóvenes salteños quedó reflejado en un proyecto innovador impulsado por la comunidad Salta Dev, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento. Se trata de una competencia tecnológica llamada Hackatón, que busca dar respuesta a un problema recurrente durante El Milagro: la pérdida de mascotas en medio de la multitud.

El desafío motivó a adolescentes y jóvenes, desde los 13 años y sin necesidad de contar con conocimientos previos, a idear y desarrollar una aplicación digital que centralice la información de animales extraviados. La herramienta permite a los dueños publicar alertas y facilita la colaboración ciudadana para lograr reencuentros más rápidos y efectivos.

La propuesta se enmarca en el objetivo de incentivar a las nuevas generaciones en la creación de tecnología con impacto social, demostrando que la innovación también puede ponerse al servicio de la fe, la familia y la comunidad.

Pawsi, la app creada por el salteño ganador del certamen, Hugo Diego Puzio, permite reportar animales en situación de calle, difundir alertas de mascotas perdidas y publicar avisos de adopción. También ofrece un espacio para la compra y venta de productos vinculados al cuidado animal y el acceso a servicios veterinarios. Entre sus funcionalidades se destacan la mensajería interna, la protección de imágenes, la geolocalización, un sistema de filtros avanzados y el soporte en tres idiomas. El proyecto continúa en desarrollo para incorporar mejoras y nuevas herramientas en futuras versiones.

El sitio oficial del proyecto ya está disponible en animales.salta.dev/support, donde los interesados pueden conocer más detalles y sumarse a esta iniciativa.

Con el apoyo del Estado provincial y la participación activa de los jóvenes talentos, Salta se posiciona como un ejemplo de cómo la tecnología y la solidaridad pueden caminar juntas, especialmente en una fecha tan significativa como El Milagro.