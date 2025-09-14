La misión de las campanas en el Milagro: "Acompañar la fe de un pueblo entero”

Fabricio Díaz Añez, campanero de la Catedral Basílica de Salta desde hace 11 años, explicó cómo cada repique de campanas es único y cómo su sonido guía a los peregrinos que cada septiembre llegan a renovar su fe.

“Sin campanas no hay Milagro”

“Sin campanas no hay Milagro”, afirmó Fabricio a AriesOnline, resumido en una frase la importancia de este tradicional repique que marca el corazón de los salteños y de los miles de fieles que se acercan cada año. “El 15 de septiembre para nosotros es como un 31 de diciembre: sentimos que llegamos, que cumplimos un año más, que el Señor y la Virgen nos dieron la gracia de estar presentes”, confesó con emoción.

El grupo de 15 campaneros se prepara desde hace semanas para uno de los momentos más esperados: el Concierto de Campanas, que este sábado 14 a las 23:15 llenará el cielo de Salta con su melodía. “Son días y días de práctica, porque los rebajes y repiques que hacemos son fruto del esfuerzo de todo el año”, explicó Fabricio.

"El sonido de nuestras campanas acompaña la fe de un pueblo entero”

En el reducido campanario conviven cinco campanas: la mayor, dedicada al Señor del Milagro; dos medianas, a la Virgen del Milagro y a la Virgen de las Lágrimas; y dos pequeñas, que honran a los ángeles de la Cruz. Desde allí, entre nostalgia y esperanza, los campaneros ponen cuerpo y corazón en cada toque.

Fabricio Díaz Añez, campanero de la Catedral - Foto gentileza de AriesOnline

“Siempre hay emociones encontradas: extrañar a los que ya no están, dar la bienvenida a quienes viven su primer Milagro. Pero lo que nunca falta es la alegría de saber que el sonido de nuestras campanas acompaña la fe de un pueblo entero”, concluyó Fabricio.

Para él y sus compañeros, cada repique es más que un llamado: es la voz de Salta que late con fuerza y anuncia que el Milagro está vivo.