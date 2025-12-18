Un cabo investigado por presuntas estafas por más de $2.700 millones de pesos

Esta mañana se realizaron siete allanamientos en el marco de una investigación que tiene involucrados a miembros del Servicio Penitenciario.

Los procedimientos realizaron en los barrios Democracia, Divino Niño y Primera Junta, y en dos viviendas de la localidad de Cerrillos. Se secuestraron celulares, computadoras, documentación y $1.317.000 en efectivo.

A pedido de la Fiscalía fueron inmovilizadas 15 cuentas bancarias pertenecientes al principal investigado y de la plataforma Cocos, a donde fueron enviados $ 120 millones. Se trata de un cabo primero del Servicio Penitenciario.

El esquema era el mismo que se conoce hace tiempo donde se prometían ganancias elevadas, las cuales se pagaban en primera medida, pero después no se repetían. Con el paso del tiempo, comenzaron las demoras, pedidos de prórroga, transferencias a través de cuentas de terceros y, finalmente, el cese casi total de las respuestas.

Una de las denunciantes, también agente penitenciaria, señaló haber entregado $7.000.000 y haber percibido durante los meses de junio y julio rendimientos del 15%, hasta que en agosto el denunciado habría dejado de cumplir con los pagos. Otra mujer invirtió $1.000.000 y una tercera declaró haber aportado $24.000.000.

A partir del análisis de extractos bancarios y del entrecruzamiento de datos, los investigadores de UDEC detectaron 409 operaciones concentradas en solo tres cuentas virtuales del investigado —Mercado Pago, Ualá y Naranja X—, aunque el circuito total habría involucrado al menos 22 cuentas. El volumen de dinero movilizado superaría los $2.702.170.181.

Al menos 122 efectivos del Servicio Penitenciario habrían realizado transacciones con el denunciado, además de personas empadronadas como visitas, ex internos y terceros ajenos a la institución.

Tras el operativo, el principal investigado y una mujer fueron citados a audiencia de imputación.