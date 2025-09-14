Ángel De Brito expuso a Gimena Accardi: “La infidelidad fue con alguien casado y bien conocido”

El conductor Ángel De Brito volvió a LAM y expuso a la actriz Gimena Accardi, algo que la dejó muy comprometida varias semanas después de su polémica ruptura mediática del actor Nico Vázquez, ya que se conoció que se trató de una infidelidad que buscó ser ocultada.

Durante su regreso a la conducción de LAM, De Brito fue consultado por la infidelidad de Accardi y reveló: "No fue con el del avión, ni con Agus Franzoni. Es alguien bien conocido. No es random. No es muy famoso. Mitad de tabla para abajo". Con estas palabras, dejó en claro que también se intentó ocultar lo que ocurrió realmente y esto le provocó nuevas críticas a la actriz.

Luego, mediante una especie de ping-pong, el conductor confesó: "Sí, comparte rubro (actuación). Yo ya conté que él era casado. Quiero dejar claro que el random nunca existió. Ah, ¿tenemos nota con Cande Vetrano? ¿Por qué lo vincularon con esto?". Si bien no dijo nada más, evidenció que sí hubo un amorío con el actor Andrés Gil.

Por el momento, tanto Gimena Accardi como Nico Vázquez se encuentran con un perfil extremadamente bajo en cuanto a lo que refiere a su separación. Ante este escenario, los principales informantes del mundo del chimento son quienes han decidido encargarse de ventilar qué ocurrió entre ellos y así es como se han conocido múltiples secretos sobre el escándalo. /Rating Cero