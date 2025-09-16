Nueva víctima fatal en ruta 50, viajaba como acompañante en una motocicleta

Alrededor de las 4 de la mañana, sobre ruta nacional 50, pasando el puente de Orán, una motocicleta ocupada por dos hombres,por razones que se desconocen, impactó de lleno contra una camioneta.

Tras el impacto, el acompañante del motovehículo, un hombre de 43 años resultó gravemente lesionado y perdió la vida en el lugar. El conductor fue derivado al hospital.

Se trata de la tercer víctima en lo que va de septiembre y la número 83 en lo que va del 2025.