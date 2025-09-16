Accidente, dinero falso y un detenido, el curioso caso de Orán

En el marco de un operativo por el Plan Güemes, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina detuvieron al sujeto que chocó y arrastró a playero.

Esto sucedió en San Ramón de la Nueva Orán, hecho por el que descubrieron que el implicado tenía en su poder dinero apócrifo y antecedentes por delitos graves.

El delincuente fue identificado como Esteban Leonardo Salvatierra (29) con domicilio en el barrio Mitre de la ciudad de Orán, informó Cuidad Online.

Al momento de ser detenido por la Policía Federal, le secuestraron tres billetes de $20.000, tres billetes de $2.000, cuatro billetes de $10.000, quince billetes de $1.000, un billete de $500 y dos billetes de $100.

Al consultar los antecedentes pudieron determinar que el sujeto figura con Código Negro, ya que tiene una causa por robo calificado del 2014 y por supuesta portación de arma de fuego en 2020.

La Fiscalía Federal N°2 determinó la detención del conductor y el secuestro tanto del dinero como del automóvil.