Llega una serie con los campeones de Gran Hermano: Qué harán Marcos Ginocchio y Tato Algorta

La productora The Eleven Hub anunció el lanzamiento de una serie con dos campeones de Gran Hermano Argentina y sorprendió a todos en redes sociales, ya que se trata de un formato nunca antes visto y que se estrenará antes del 2026.

A través de su cuenta de Instagram, The Eleven Hub, la cual se describe a sí misma como una productora pionera en la creación de microseries en formato vertical en Argentina, reveló: "¡La espera terminó! El Hotel de los Secretos. 40 episodios, serie vertical". De esta manera, generaron mucha ilusión entre los fanáticos de Gran Hermano, ya que se trata del regreso de dos campeones.

Así, sin más misterio, confirmaron los protagonistas: "Con Marcos Ginocchio, Luz Tito, Santiago "Tato" Algorta y Martina Pereyra. Diciembre 2025". Con esto, traerán de regreso a tres participantes de la última edición del reality show, además del campeón de la primera entrega de Telefe con la conducción de Santiago del Moro.

Marcos y Tato protagonizarán una nueva serie.

Por otro lado, en una publicación anterior, la productora sorprendió con su particular elección de hashtags, ya que escribieron "#luziago" y "#martiago", un claro guiño a lo que fueron las dos historias románticas de Tato Algorta en la casa de Gran Hermano 2024-25. Esto podría dar a entender que quizá aprovechen esta situación en la serie.