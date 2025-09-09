Orán: Estudiantes recrearon danzas del mundo en la 15° edición de Estatuas Vivientes

En el marco del Septiembre Estudiantil, más de 2.000 estudiantes oranenses dieron vida a la 15° edición de “Estatuas Vivientes”, una propuesta que este año se desarrolló bajo la temática “Los bailes más hermosos del mundo”. Durante tres jornadas, la plaza General San Martín se convirtió en escenario de 33 representaciones artísticas que recrearon danzas tradicionales de distintos países.

Los grupos escolares de los últimos años fueron protagonistas de la iniciativa, a los que en esta edición se sumaron jóvenes que interpretaron una colorida danza de cumbias colombianas, ampliando la diversidad cultural del evento.

La profesora Ana Núñez, a cargo de la actividad, expresó su emoción al ver cómo la propuesta evolucionó en estos 15 años: “Hoy los chicos sienten el arte urbano como algo propio, lo viven con entusiasmo y compromiso”.

El intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, acompañó la premiación y resaltó la relevancia de la actividad: “Estas iniciativas estimulan la creatividad de los jóvenes y fortalecen la identidad de nuestra ciudad. El arte es un puente que nos une como comunidad”.

La jornada culminó con la entrega de importantes premios: el primer lugar recibió $700.000, el segundo $400.000 y el tercero $300.000. Los ganadores fueron estudiantes del Colegio Secundario N°5242, la Escuela Técnica N°3134 y la Escuela San Antonio.

Además, se otorgó un premio especial consistente en un servicio completo de sonido, luces y locución para la fiesta de egresados de una promoción. En total, se distribuyeron más de 3 millones de pesos en incentivos, que incluyeron reconocimientos a docentes tutores, estatuas institucionales y sorteos de vouchers.

Consolidada como una de las actividades más esperadas del calendario juvenil, la propuesta reafirmó su objetivo de integrar arte urbano, historia y participación estudiantil, convirtiéndose en un espacio de encuentro y orgullo colectivo para toda la comunidad oranense.