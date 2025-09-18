Abuela asesina, a sus 95 años habría matado a su compañera de asilo

Un duro hecho sacudió a Estados Unidos, es que en Coney Island, Brooklyn, Galina Smirnova de 95 años y diagnosticada con demencia habría matado a su compañera de habitación, Nina Kravtsov, de 89 años y sobreviviente del Holocausto, en el Seagate Rehabilitation and Nursing Center de acuerdo a lo informadó por el NewYorkPost.

El ataque ocurrió el domingo 14 de septiembre, solamente dos días después de que Smirnova fuera admitida en la residencia y asignada a la misma habitación que Kravtsov. De acuerdo a People y lo relatado en el tribunal por el fiscal adjunto de Brooklyn, Ari Rottenberg, la policía fue alertada alrededor de las 22:30, cuando testigos hallaron a Kravtsov inconsciente en su cama, cubierta de sangre y con heridas graves en la cabeza y el rostro.

La auxiliar de enfermería había visto a la víctima dormida en su cama a las 20:55, pero al regresar una hora después, encontró la escena completamente alterada, con sangre esparcida por toda la habitación y a Kravtsov inmóvil con un corte sangrante en la cabeza.

Smirnova se hallaba en el baño privado, con sangre en su bata y piernas, mientras se lavaba las manos en el lavabo. En la habitación, la policía encontró una silla de ruedas sin pedales; uno, cubierto de sangre, en el suelo, y el otro había sido arrojado por la ventana y localizado en el exterior del edificio. Según los fiscales, el pedal de la silla de ruedas es sospechoso de ser el arma homicida utilizada en el crimen.

Kravtsov fue trasladada de urgencia al NYU Langone Brooklyn Hospital, donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de las 5:30 del lunes. Los documentos judiciales obtenidos por People establecen que la causa de la muerte fue un traumatismo contundente.