El Senado de Salta solicita a Nación reasignar fondos de extranjeros no residentes

La Cámara de Senadores realizó la 25° sesión ordinaria, presidida por el vicegobernador Antonio Marocco y con la presencia de 21 senadores trataron asuntos de economía, legislación general, trabajo y Régimen Previsional.

“Un análisis para detectar beneficios otorgados a ciudadanos extranjeros no residentes y disponer su cese inmediato”

El senador Enrique Cornejo impulsó y defendió una iniciativa para que el Poder Ejecutivo provincial y los legisladores nacionales gestionen ante el Gobierno nacional y el ANSES “un exhaustivo análisis para detectar beneficios otorgados indebidamente a ciudadanos extranjeros no residentes y disponer su cese inmediato”, proponiendo que esos recursos se reasignen a prestaciones por discapacidad y a los haberes jubilatorios mínimos.

Cornejo afirmó que “entendemos que las personas con discapacidad y los jubilados de los haberes mínimos necesitan una recomposición inmediata. Es un reclamo legítimo en el contexto de la situación económica que vive el país; por eso apelamos a una utilización eficiente de estos recursos”. El legislador pidió además que la verificación se realice con prudencia para evitar suspensiones injustas a beneficiarios que tener su discapacidad acreditada.

La iniciativa fue aprobada y girada para su tratamiento ante las autoridades nacionales correspondientes. Este reclamo se suma a otros pedidos del cuerpo provincial relacionados con la reversión de bajas de pensiones por discapacidad y la regularización de trámites para residentes salteños.