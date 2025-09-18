Para frenar el dólar, el Banco Central vendió USD 379 millones

El mercado de cambios asistió a otra jornada de extrema tensión en la que, al igual que ayer, el Banco Central debió vender divisas para abastecer la demanda. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) desembolsó USD 379 millones en el mercado, que se suman a los otros USD 53 millones vendidos ayer.

El segundo día con el tipo de cambio en el techo de las bandas cambiarias obligó al Central a intervenir con intensidad para frenar el aluvión de compradores. La fuerte demanda se reflejó en el volumen del mercado que llegó a USD 590 millones, lo que implica que el BCRA puso casi dos tercios de la oferta total de la jornada. Ayer, el volumen había alcanzado USD 386 millones.

El dólar mayorista operó en $1.465,50/$1.474,50, en el límite superior de la banda cambiaria. El blue saltó 20 pesos y se ubicó en $1.510. El dólar minorista ofrecido en el Banco Nación se operó a $1.495, con un incremento de 10 pesos.