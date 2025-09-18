El Senado salteño aprobó, con cambios, la Ley de Residencias del sistema de Salud de Salta

El Senado salteño aprobó, con cambios, la Ley de Residencias del sistema de Salud de SaltaLegislativa18/09/2025
En lo que fue la 25° sesión ordinaria del Senado de la Provincia de Salta, es que se aprobó con modificación el Proyecto de Ley en revisión que busca regular el Sistema de Residencias de Salud de la Provincia de Salta. El documento aprobado pasará a la Cámara de Diputados para su revisión.
El Senador Pailler destacó: "Hemos introducido una serie de modificaciones que habían sido previamente consensuadas, llamamos a todos los Colegios Profesionales que tienen que ver con la salud, a la jefa de residencias y a los directores de los hospitales en dónde se llevan a cabo las residencias".
De esta manera, "hemos consensuado y dialogado". El legislador destacó cuatro ejes:
- El órgano de aplicación es el Ministerio de Salud Pública, por lo que tiene la potestad de decidir cuales son las especialidades y la cantidad de cupos
- Se ha sacado de esta ley el tema de concurrencia porque entendemos que no tienen que ver con las residencias
- La potestad de los Colegios de Profesionales, que además de tomar los examenes tienen la facultad de expedir los titulos de especialistas.
- La devolución del 100% de los haberes recibidos en caso de renuncia o imposibilidad de concurrir al año de devolución. Lo hemos quitado por que creemos que no es viable y lo hemos remitido al estatuto de salud.
Te puede interesar
Lo más visto