El Senado salteño aprobó, con cambios, la Ley de Residencias del sistema de Salud de Salta

En lo que fue la 25° sesión ordinaria del Senado de la Provincia de Salta, es que se aprobó con modificación el Proyecto de Ley en revisión que busca regular el Sistema de Residencias de Salud de la Provincia de Salta. El documento aprobado pasará a la Cámara de Diputados para su revisión.

El Senador Pailler destacó: "Hemos introducido una serie de modificaciones que habían sido previamente consensuadas, llamamos a todos los Colegios Profesionales que tienen que ver con la salud, a la jefa de residencias y a los directores de los hospitales en dónde se llevan a cabo las residencias".

De esta manera, "hemos consensuado y dialogado". El legislador destacó cuatro ejes: