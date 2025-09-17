Movilización por la educación pública, Salta le dijo no al Veto de Milei

Este martes se realizó la Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública. La convocatoria reunió a docentes, no docentes, estudiantes, graduados y gremios universitarios que se concentraron en el Monumento 20 de Febrero y marcharon hasta la plaza 9 de Julio.

La movilización coincidió con el tratamiento en Diputados del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que buscaba recomponer salarios y actualizar los gastos de funcionamiento según la inflación. En la Plaza 9 de Julio, el rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, dirigió unas palabras a los presentes y destacó la importancia de sostener la educación pública como un derecho.

Durante la jornada, también se visibilizó que la protesta no se limitaba únicamente al reclamo universitario. Entre las consignas se sumaron la defensa de la salud pública, el Hospital Garrahan, la situación de los jubilados y los derechos de las personas con discapacidad. La movilización en Salta formó parte de una jornada nacional que unió a universidades de todo el país en una misma consigna: sin financiamiento, no hay universidad posible.