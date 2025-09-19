Penas más duras por delitos viales: “Ahora sí puede sentirse justicia para las víctimas”

El Senado de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto que busca modificar el Código Penal para agravar las condenas por delitos viales, por lo que ahora fue dirigido a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

InformateSalta se comunicó con Sonia Méndez, integrante de PaViCEI (Padres de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables) quien dijo que estas modificaciones son importantes para tener justicia.

“Desde PaViCEI llevamos años de lucha para que se modifique el Código Penal, porque lamentablemente los familiares en los juicios vemos que no se hace justicia, no es una pena que uno sienta que se hizo justicia cuando hay una víctima fatal” comentó Méndez.

Si bien se aprobó en el Senado de la Nación, señaló que todavía quedan cuestiones por pulir en el proyecto, ya que al intentar defender la modificación de algunos artículos no se hizo correctamente dándose visto bueno al proyecto original.

La pena que se pretende modificar era de 3 a 6 años, por lo que buscan elevarla a 4 a 8 años con inhabilitación por el doble del tiempo de la condena, además de agravantes como darse a la fuga, no socorrer a la victima en el lugar del hecho, estar bajo los efectos de estupefacientes o alcohol o cuando hay más de una víctima.

“Estos cambios eran necesarios (…) Todas las modificaciones me parecen buenas, que favorecen a la víctima”.

Una de las medidas que destacó fue la eliminación de la probation, dejando de ser considerada en los delitos viales como una alternativa: “No estábamos de acuerdo porque cuando había una víctima fallecida me parecía que no era para probation”.

A pesar de la implementación del scoring en Salta, pudo notar que en las charlas iniciales eran grupos de 30, número que se incrementó, asistiendo desde la asociación a la última charla con 150 personas.

Por lo que el agravamiento de las condenas, espera y cree, tendrán un eco en la sociedad: “Para que quienes van a conducir luego de consumir alcohol sepan lo que pueden afrontar si llegan a ocasionar una muerte, una víctima con siniestro vial en esas condiciones”.

“Falta mucho cuando pase Diputados. Va a dar un poco de trabajo, pero no es imposible, el tema está dado” finalizó.