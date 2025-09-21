¡Fin del sueño! La Selección argentina de vóley perdió ante Italia y quedó eliminada del Mundial

La selección argentina quedó eliminada del Mundial de vóley en Filipinas tras perder 3-0 contra Italia en los octavos de final con parciales de 23-25, 20-25 y 22-25.

El encuentro, que se jugó en el Mall of Asia Arena de Pásay, tuvo como máximo anotador del equipo nacional a Luciano Vicentín, autor de 15 puntos. De esta manera, el combinado italiano sigue con la defensa del título y se enfrentará contra el vencedor de Bélgica y Finlandia.

De esta manera, tras ganar los tres partidos de la fase de grupo, el último ante los bicampeones olímpicos Francia en una dramática definición, el conjunto que dirige Marcelo Méndez se despidió de la competencia.

Justamente, tras la caída ante los defensores del título, el entrenador anunció que este fue su último partido al frente del seleccionado.

De esta manera, se cierra una gloriosa etapa, que tuvo como logro máximo la histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (se postergaron para el 2021).

La selección dirigida avanzó a paso firme en el certamen mundialista. A pesar de imponerse por 3-2 frente a Finlandia y 3-1 contra Corea del Sur, tuvo que definir el pase en el último encuentro de la fase de grupos al chocar contra Francia.

En un intenso enfrentamiento en el que el combinado albiceleste supo estar 2-0 arriba en el marcador y que se definió en el tie break, Argentina ganó con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12: además de clasificar en el primer lugar, dejó afuera al seleccionado galo. Cabe resaltar que los europeos desembarcaron al certamen bicampeones olímpicos y la eliminación fue una de las sorpresas del Mundial.

Los partidos de la selección argentina en la fase de grupos

Victoria ante Finlandia por 3-2 (19-25, 18-25, 25-22, 25-22, 15-11)

Victoria ante Corea del Sur por 3-1 (25-23, 23-25, 25-21, 25-18)

Victoria ante Francia (26-28, 23-25, 25-21, 25-20, 12-15)