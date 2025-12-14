El terrible accidente de Gastón Edul en la previa de los Martín Fierro del streaming

En la antesala de una noche clave para el mundo del streaming, vivió un momento de tensión que encendió las alarmas. A pocas horas de la entrega de los Martín Fierro del streaming, donde no solo está nominado, sino que además forma parte de la transmisión oficial, el periodista deportivo sufrió un accidente doméstico que puso en duda su presencia en el evento.

Todo ocurrió en las horas previas a la ceremonia, cuando Edul que , intentó separar dos bifes de chorizo congelados con un cuchillo y terminó con un profundo corte en una de sus manos. El episodio obligó a que fuera atendido de urgencia y, según contaron sus compañeros, existía la posibilidad de que necesitara puntos.

Ya en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el periodista se mostró con un vendaje visible, lo que rápidamente generó preocupación entre quienes seguían la transmisión de Olga. Fue , su compañera en el streaming, quien dio los primeros detalles del accidente: “Se cortó feo, fue un corte grande”, advirtió al aire.

Lejos de dramatizar, Edul decidió contar él mismo lo que le había pasado, con una mezcla de humor y resignación. “Pasó hace dos horas. Nunca separen dos bifes congelados con un cuchillo”, lanzó, mientras mostraba la mano lastimada ante cámara.

A pesar del dolor y del susto, el periodista dejó en claro que su intención era cumplir con su rol en los premios, incluso si eso implicaba hacerlo recién salido de una guardia médica. “Ahora me voy a hacer ver y vuelvo impecable para hacer la previa, porque esto es batallar también”, aseguró, decidido a no bajarse de una de las noches más importantes del año para el streaming argentino.

Edul está nominado en la terna “Voz periodística del deporte” por su trabajo en Olga, donde compite con Octavio Gencarelli (Gelatina) y Seba Varela del Río (Vorterix). Además, es una de las caras elegidas para conducir la alfombra roja, en una ceremonia que se realiza por primera vez y que concentra la atención de todo el ecosistema digital.

Finalmente, y pese al accidente, Gastón Edul confirmó su presencia en los Martín Fierro del streaming, demostrando que, incluso con la mano vendada, estaba dispuesto a dar batalla hasta el final en una noche que promete quedar para la historia.