Sáenz oficializa a su gabinete: Quiénes son y qué roles asumirán

Hoy lunes, a partir de las 18 horas, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, pondrá en marcha una reconfiguración profunda de su gabinete, iniciando un nuevo ciclo político con mayor presencia territorial, enfoque productivo y una coordinación interna más eficiente.

Sergio Camacho, actual ministro de Infraestructura, asumirá al frente de la recientemente creada Jefatura de Gabinete; Ignacio Jarsún, titular de Aguas del Norte, ocupará el Ministerio de Gobierno en reemplazo de Ricardo Villada; e Ignacio Lupión, ex titular de Salta Forestal, será el nuevo ministro de Producción y Minería, sucediendo a Martín de los Ríos.

Con estos cambios, el único ministro que permanece en su cargo desde el inicio de la gestión de Sáenz es el CPN Roberto Dib Ashur, al frente de Economía.

Completan el gabinete actual Gaspar Solá, en Seguridad, Cristina Fiore en Educación, Manuela Arancibia en Turismo, Federico Mangione en Salud y Mario Mimessi en Desarrollo Social.

Cambios en secretarías

Hoy también prestarán juramento Javier Mónico, senador por Rosario de la Frontera, como secretario de Justicia en reemplazo de Soraya Dipp; Gustavo Carrizo, ex titular del IPV y ex senador por Capital, como secretario de Minería, en lugar de Romina Sassarini; y la abogada tartagalense Oriana Névora como secretaria de Gobierno, sucediendo a Paula Benavides.

Los roles de los nuevos ministros

Camacho, el hombre fuerte de la gestión

Su designación formaliza un rol que ya venía ejerciendo en la práctica, consolidando su influencia política y administrativa dentro del Ejecutivo y posicionándolo como una pieza central en la ejecución de la agenda gubernamental, la resolución de conflictos internos y la implementación de políticas estratégicas para la provincia.

Ignacio Jarsún

Su llegada al Ministerio de Gobierno responde a un proceso de consolidación política dentro del oficialismo. Con 39 años y un recorrido que incluye la intendencia de Rosario de Lerma, una banca en la Cámara de Diputados y la conducción de Aguas del Norte, se transformó en un referente territorial con presencia en el Valle de Lerma y zonas aledañas.

Su gestión estará enfocada en el diálogo institucional, la coordinación con los municipios y la conducción de áreas sensibles como Asuntos Legislativos y Justicia.

Ignacio Lupión

La designación del veterinario y dirigente rural al frente de Producción y Minería implica un viraje hacia un perfil más ligado al sector agropecuario y a la promoción de inversiones.

El ex presidente de la Sociedad Rural Salteña y ex titular de Salta Forestal, será el encargado de impulsar la agenda agroindustrial y minera en un contexto de dificultades económicas.

Los roles de los nuevos secretarios

Javier Mónico

El hasta ahora senadordesembarca en el Ministerio de Gobierno para ocupar la Secretaría de Justicia. Tendrá la misión de ordenar y potenciar la articulación con el Poder Judicial, impulsar la modernización de los procesos, mejorar el acceso a la justicia en el interior y coordinar políticas destinadas a fortalecer la institucionalidad.

Gustavo Carrizo

El ex senador capitalino y ex presidente del IPV, tendrá como desafío la articulación entre el Estado y las empresas del sector, garantizar el cumplimiento de los estándares normativos, acompañando el avance de las inversiones y coordinando el desarrollo minero en una industria que atraviesa una etapa de crecimiento acelerado en la provincia.



Oriana Nevora

La abogada tartagalense Oriana Névora y una de las dirigentes emergentes del oficialismo será la nueva secretaria de Gobierno. Su desembarco busca sumar frescura, territorialidad y una mirada moderna a la agenda gubernamental, en un espacio que articula diálogo político, relaciones institucionales y coordinación con municipios.