Asumieron los nuevos funcionarios de Gustavo Sáenz

Minutos después de las 18:00, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, puso en funciones a su nuevo Gabinete Provincial.

Los nuevos ministros son Sergio Camacho que deja Infraestructura para ser Jefe de Gabinete, Ignacio Jarsún, nuevo ministro de Gobierno en reemplazo de Ricardo Villada, e Ignacio Lupión, ex titular de Salta Forestal, será el nuevo ministro de Producción y Minería, sucediendo a Martín de los Ríos.

Por otro lado, asumieron los secretarios y el nuevo cargo de Ana Paula Benavides, que serán los siguientes: