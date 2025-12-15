Asumieron los nuevos funcionarios de Gustavo Sáenz

Asumieron los nuevos funcionarios de Gustavo SáenzPolítica15/12/2025
Minutos después de las 18:00, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, puso en funciones a su nuevo Gabinete Provincial.
Los nuevos ministros son Sergio Camacho que deja Infraestructura para ser Jefe de Gabinete, Ignacio Jarsún, nuevo ministro de Gobierno en reemplazo de Ricardo Villada, e Ignacio Lupión, ex titular de Salta Forestal, será el nuevo ministro de Producción y Minería, sucediendo a Martín de los Ríos.
Por otro lado, asumieron los secretarios y el nuevo cargo de Ana Paula Benavides, que serán los siguientes:
- Oriana Névora como secretaria de Gobierno
- Gustavo Carrizo como secretario de Minería
- Javier Mónica como secretario de Justicia
- Ana Paula Benavides como subsecretaria de Vocería y Comunicación del gobierno de la provincia
