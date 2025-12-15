Asumieron los nuevos funcionarios de Gustavo Sáenz

Política15/12/2025
Lupión Jarsún Camacho cambios de gabinete gustavo sáenz

Minutos después de las 18:00, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, puso en funciones a su nuevo Gabinete Provincial.

Los nuevos ministros son Sergio Camacho que deja Infraestructura para ser Jefe de Gabinete, Ignacio Jarsún, nuevo ministro de Gobierno en reemplazo de Ricardo Villada, e Ignacio Lupión, ex titular de Salta Forestal, será el nuevo ministro de Producción y Minería, sucediendo a Martín de los Ríos.

camacho

Por otro lado, asumieron los secretarios y el nuevo cargo de Ana Paula Benavides, que serán los siguientes:

  • Oriana Névora como secretaria de Gobierno
  • Gustavo Carrizo como secretario de Minería
  • Javier Mónica como secretario de Justicia
  • Ana Paula Benavides como subsecretaria de Vocería y Comunicación del gobierno de la provincia

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día