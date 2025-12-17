Más de 20 mil personas se vieron afectadas por el paro de controladores aéreos

Más de 20 mil personas se vieron afectadas por el paro de controladores aéreosSociedad17/12/2025
Este miércoles se llevó a cabo la primera jornada de medidas de fuerza de los controladores aéreos entre las 8:00 y las 11:00.
Durante esas horas se vieron afectados vuelos nacionales sufrieron cancelaciones y reprogramaciones, mientras las aerolíneas advierten que el efecto dominó podría alcanzar a más de 20.000 pasajeros entre hoy y mañana.
El paro provocó 67 demoras que involucraron a 7.472 pasajeros y 25 adelantamientos que alcanzaron a otros 3.100, totalizando 94 vuelos afectados y cerca de 11.000 personas impactadas. Todos los servicios corresponden a rutas nacionales.
ATEPSA confirmó que las medidas se llevarán adelante en las siguientes fechas y horarios:
- Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: afectó despegues de vuelos nacionales.
- Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: afecta despegues de vuelos nacionales.
- Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: afecta despegues de vuelos nacionales.
- Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: afecta vuelos internacionales en todos los aeropuertos.
- Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afecta toda la aviación en todo el país.
Últimas noticias
La Municipalidad se sumó a la provincia y también les dio asueto a los empleados
Por Paola VelardeMunicipal17/12/2025
Te puede interesar
“No estamos de acuerdo”, Biella criticó la eliminación de leyes claves en el Presupuesto
Por Lucas CalisayaSociedad17/12/2025
Embarazo a los 12 años: "Tanto la madre como el hijo pueden tener complicaciones"
Por María Victoria ArriagadaSociedad17/12/2025
Ley de Emergencia en Discapacidad: "Si la derogan, van a terminar de quebrar al sector"
Mariangeles QuinterosSociedad17/12/2025
Lechón, cabrito y ¡hasta pan dulce! Mirá cuánto cuesta la cena navideña en Salta
Pablo MontaldiSociedad17/12/2025
Universidades en pie de guerra por el Presupuesto: “No vimos ni medio beneficio”
Por Lucas CalisayaSociedad17/12/2025
Lo más visto