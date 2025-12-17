Más de 20 mil personas se vieron afectadas por el paro de controladores aéreos

Sociedad17/12/2025
Este miércoles se llevó a cabo la primera jornada de medidas de fuerza de los controladores aéreos entre las 8:00 y las 11:00. 

Durante esas horas se vieron afectados vuelos nacionales sufrieron cancelaciones y reprogramaciones, mientras las aerolíneas advierten que el efecto dominó podría alcanzar a más de 20.000 pasajeros entre hoy y mañana.

El paro provocó 67 demoras que involucraron a 7.472 pasajeros y 25 adelantamientos que alcanzaron a otros 3.100, totalizando 94 vuelos afectados y cerca de 11.000 personas impactadas. Todos los servicios corresponden a rutas nacionales.

vuelos avion transporte aeropuertoParo de controladores aéreos: En Salta, hay dos vuelos afectados

ATEPSA confirmó que las medidas se llevarán adelante en las siguientes fechas y horarios:

  • Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: afectó despegues de vuelos nacionales.
  • Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: afecta despegues de vuelos nacionales.
  • Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: afecta despegues de vuelos nacionales.
  • Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: afecta vuelos internacionales en todos los aeropuertos.
  • Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afecta toda la aviación en todo el país.
