Más de 20 mil personas se vieron afectadas por el paro de controladores aéreos

Este miércoles se llevó a cabo la primera jornada de medidas de fuerza de los controladores aéreos entre las 8:00 y las 11:00.

Durante esas horas se vieron afectados vuelos nacionales sufrieron cancelaciones y reprogramaciones, mientras las aerolíneas advierten que el efecto dominó podría alcanzar a más de 20.000 pasajeros entre hoy y mañana.

El paro provocó 67 demoras que involucraron a 7.472 pasajeros y 25 adelantamientos que alcanzaron a otros 3.100, totalizando 94 vuelos afectados y cerca de 11.000 personas impactadas. Todos los servicios corresponden a rutas nacionales.

ATEPSA confirmó que las medidas se llevarán adelante en las siguientes fechas y horarios: