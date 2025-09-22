Nacieron trigemelas en Salta, un caso que ocurre solo una vez en un millón: La familia pide colaboración

Salta vivió un hecho poco frecuente en el Hospital Público Materno Infantil: Nancy, una mamá que llevaba un embarazo de alto riesgo, dio a luz a tres niñas en un embarazo monocorial triamniótico, es decir, las tres compartían placenta, un fenómeno que ocurre en 1 de cada 1.000.000 de gestaciones.

El embarazo fue detectado durante un control ecográfico, y desde ese momento, distintos equipos médicos realizaron un seguimiento minucioso, dada la complejidad del caso.

Finalmente, las bebés nacieron por cesárea programada el jueves 18 de septiembre, a las 34 semanas de gestación, y tanto ellas como la mamá se encuentran en buen estado de salud.

Las pequeñas, Ainara (1.640 gr), Amira (1.560 gr) y Ámbar (1.780 gr), permanecen en Neonatología bajo cuidados especializados por tratarse de un parto prematuro.

Este es el segundo nacimiento de trillizos registrado en el hospital en lo que va del año, mientras que en el primer semestre se contabilizaron 54 nacimientos de gemelos.

El parto y el seguimiento durante el embarazo requirieron la coordinación de profesionales de tocoginecología, obstetricia, neonatología, salud fetal y otras especialidades, trabajando de manera integral para garantizar la seguridad de la madre y las niñas. Entre los especialistas que participaron estuvieron Romina Guzmán, Milagros Ruíz Mauger, Milagro Ibáñez y los neonatólogos Yamila Caucota, Marisel Lajad y Livio Ubalt.

Asimismo, la familia de las niñas solicita colaboración de la comunidad para acompañar esta nueva etapa. Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al 3872102897 o al 3872103617, mencionando el alias de la familia: NPACHADO.NX.