El Hospital Materno Infantil reprogramó cirugías por falta de anestesistas

El Hospital Público Materno Infantil de Salta anunció que reprogramará la mayoría de las cirugías programadas debido a la falta de anestesistas.

La medida, de carácter temporal, busca garantizar la cobertura de emergencias y urgencias mientras se normaliza la situación.

Hasta ahora, el hospital realizaba un promedio de 49 operaciones diarias, pero desde hoy solo podrán concretarse 15, lo que representa más de 30 cirugías menos por día y unas 150 por semana.

La reducción impacta sobre todo en procedimientos de alta complejidad, como los oncológicos, cardiológicos, renales y urológicos.

Emergencias aseguradas

La institución informó que los anestesistas disponibles se concentrarán en cesáreas, urgencias perinatales y pediátricas, como apendicitis, hernias complicadas, perforaciones y casos oncológicos de riesgo.

Pacientes afectados

La Gerencia del hospital reconoció la preocupación de los pacientes y familias, especialmente de quienes tenían cirugías programadas para los próximos dos meses o llegan desde el interior de la provincia. El área de Gestión de Pacientes mantiene contacto directo con los afectados para informar reprogramaciones y brindar acompañamiento.

Desde el hospital insistieron en que se trata de una decisión “necesaria para resguardar la seguridad de todos los pacientes” hasta tanto se solucione la falta de anestesistas.