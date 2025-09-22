El campo salteño celebra las retenciones cero y confía en que se vuelvan permanentes

Novedad de este lunes fue el anuncio hecho por el Gobierno de la Nación, quien informó que hasta el 31 de octubre quedarán eliminadas las retenciones para las exportaciones de granos, según confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni

La medida busca “generar mayor oferta de dólares durante este período”. La decisión alcanza a la soja, el maíz, el trigo, el girasol y otros cultivos, con el objetivo de favorecer el ingreso de divisas y reforzar las reservas del Banco Central.

Al respecto de este anuncio, el campo salteño celebra la novedad, levantando su visto bueno a la disposición, confiando que la medida pueda volverse permanente en el futuro, más allá del plazo estipulado, sin olvidarse de la necesidad que se cubran otras demandas.

“Por supuesto, celebramos todo tipo de bajas en las retenciones, ni hablar de este caso que es una baja en soja que hace décadas que no pasaba esto, que el sector agropecuario en la soja tenga una merma de ese calibre”, señaló a InformateSalta el director de la Asociación de Productores de Granos del Norte, Ignacio Chavarría.

“Lo vemos como algo positivo, ojalá sirva para que el Gobierno replantee su situación y lo haga permanente, como ya pasó a mitad de año” con otro anuncio, sumó Chavarría, indicando que si bien muchos productores ya vendieron sus granos, esto será aprovechado por aquellos a los que les quede stock.

Conocido el anuncio, Chavarría dijo que tienen la esperanza que el Gobierno extienda la medida en el tiempo, pero tampoco dejó de olvidarse de otras necesidades a ser cubiertas, como ser “el tema de la infraestructura general vial en el país, para abaratar costos de fletes, y lo impositivo que también nos pega”.

“Esto es positivo, veremos lo que pase, lo celebramos aunque sea algo de forma transitoria”