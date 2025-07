"Es justo": El campo salteño respaldó el pedido de Sáenz a Nación por las retenciones

Noticia fue el reclamo del gobernador, Gustavo Sáenz, al Gobierno de la Nación, señalando que la reciente baja de retenciones a la soja y el maíz no ha beneficiado a los productores del norte del país, siendo en el caso particular de la provincia, la principal producción de maíz cuya cosecha inicia el 1 de julio, fecha a partir de la cual el beneficio de la reducción de retenciones ya no aplica.

El pedido del gobernador ha sido recibido con el visto bueno del sector agropecuario salteño. "Nosotros venimos haciendo ya hace mucho tiempo este reclamo, lo hemos mantenido con fuerza; que ahora el gobernador se sume, que nos tenga en cuenta a los productores del norte, es positivo", expresó Alfredo Figueroa, presidente de la Sociedad Rural de Salta,

En diálogo con InformateSalta, aseveró que este es un "reclamo justo", ya que las retenciones son un "impuesto totalmente distorsivo", que "desalienta permanentemente la inversión en los productores". Esto provoca una pérdida de competitividad que, sumada a las grandes distancias y los costos de flete hasta puerto, hace que los números sean cada vez más ajustados. "Hoy con los commodities, con los precios bajos que tienen, es como que estamos en la cuerda floja", lamentó Figueroa.

Ahora, la posibilidad de un mensaje unificado entre las instituciones y el gobierno provincial, que resalte la importancia clave de la producción para el desarrollo de Salta, genera optimismo en el sector. "Las esperanzas siempre están", afirmó Figueroa, enfatizando la necesidad de mantener este reclamo no solo como sector, provincia o zona, sino también a nivel país, ya que las retenciones "no colaboran para nada y nos cuesta mucho competir con los países vecinos".

Figueroa explicó que, si se eliminaran las retenciones, el productor "automáticamente podría invertir toda esa plata en sus campos, en cambiar las maquinarias, en mejorar la técnica para la siembra, en usar nuevas semillas, en usar nueva tecnología que hoy está disponible, que muchas veces no la termina de usar porque no le dan los números".

"Detrás de todo esto, hay familias queriend progresar, queriendo trabajar; tenemos todos que ponernos la camiseta"