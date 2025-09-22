Russo volvió a ser internado y se realizará estudios

Miguel Russo volvió a ser internado tras el empate de Boca Juniors ante Central Córdoba en la Bombonera por el Torneo Clausura. En las últimas horas, el entrenador tuvo que ser atendido por un cuadro de deshidratación durante un control de rutina al que asistió durante la mañana de este lunes.

Según indicaron en ESPN, los médicos le solicitaron al DT del Xeneize que se mantenga internado para seguir la evolución del cuadro y su alta se podría dar en el transcurso del lunes.

Russo estuvo presente en el banco de suplentes durante el 2-2 entre su equipo y el conjunto de Santiago del Estero y también participó de la conferencia de prensa en la que dialogó con los medios presentes en Brandsen 805.

Hace dos semanas, la salud del técnico que lideró a Boca al título en la Copa Libertadores en 2007 mantuvo en vilo al entorno del club. Tras tres días de internación en la clínica Fleni de la Ciudad de Buenos Aires, el ex jugador de 69 años recibió el alta médica tras superar una infección urinaria que requirió atención especializada.